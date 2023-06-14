Обсуждено сотрудничество в области военной медицины между Азербайджаном и Казахстаном

Делегация во главе с начальником Медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майором медицинской службы Фирудином Набиевым побывала с визитом в Казахстане.

Как сообщили Day.Az в среду в минобороны Азербайджана, в ходе визита состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.