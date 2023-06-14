https://news.day.az/politics/1573460.html Обсуждено сотрудничество в области военной медицины между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
Обсуждено сотрудничество в области военной медицины между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
Делегация во главе с начальником Медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майором медицинской службы Фирудином Набиевым побывала с визитом в Казахстане.
Как сообщили Day.Az в среду в минобороны Азербайджана, в ходе визита состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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