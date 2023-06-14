В Азербайджане на учебных сборах с участием военнообязанных запаса выполнены практические стрельбы - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом военнообязанные выполнили практические упражнения стрельб из стрелкового оружия.
До начала стрельб до сведения личного состава были доведены тактико-технические характеристики оружия и правила безопасности, были отработаны нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние.
На учебной площадке военнообязанные успешно выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре