https://news.day.az/politics/1573467.html Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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