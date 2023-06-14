Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.