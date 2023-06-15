Мадам гордится тем, чего бы стоило стыдиться: о скандальном заявлении главы МИД Франции

Автор: Акпер Гасанов

Ни одна страна не прилагает столько усилий для достижения справедливого мира между Арменией и ее соседом (Азербайджаном), как Франция. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в парламенте республики, отвечая на вопрос французского евродепутата о том, какую помощь страна оказывает Армении. По сути, она сочла возможным гордиться тем, чего стоило бы стыдиться.

Ведь, это было горделивое признание главы МИД Франции в том, что ее страна долгие годы занимала и продолжает занимать несправедливую, не объективную и не нейтральную позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Катрин Колонна признала предвзятость Франции и ее готовность защищать государство-оккупант.

Совершенно очевидным фактом является то, что на протяжении более 25 лет около 20% общепризнанной территории Азербайджана находилось под армянской оккупацией. Таков был итог Первой Карабахской Войны, причины начала которой состоят в территориальнных претензиях Армении к Азербайджану. Мадам Колонна может до посинения отрицать данный факт, но все обстоит именно так.

Фактом является и то, что Армения осуществила политику этнических чисток, в результате которой с конца 1987 года около 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении. Так был дан старт армяно-азербайджанскому конфликту, в ходе которого свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Но и это еще не все.

По причине войны, развязанной Арменией против Азербайджана, с азербайджанской стороны примерно 20 тысяч человек погибли, 50 тысяч человек были ранены или стали инвалидами, 5 тысяч человек пропали без вести, а Нахчыванская область Азербайджана была взята в блокаду со стороны Армении. Кроме того, при помощи 366-го российского мотострелкового полка, армянские оккупанты совершили Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Жертвами этого преступления против человечности стали 613 человек, включая стариков, женщин, детей.

В 2010 году парламентская ассамблея Организации Исламской конференции приняла документ, согласно которому парламентам 51-го государства было рекомендовано признать Ходжалинскую трагедию преступлением против человечности. Кроме того, 22 февраля 2017 года Парламент Шотландии принял документ по случаю 25-й годовщины Ходжалинской резни.

Кроме того, в результате армянской военной агрессии против Азербайджана, полностью уничтожены были многие некогда цветущие азербайджанские мирные города, села, деревни. Город Агдам, в котором не осталось целым ни одного здания, получил название "Кавказской Хиросимы". Таковы были последствия военной агрессии Армении против Азербайджана. И вот теперь мы слышим, что глава МИД Франции горделиво заявляет, что ее страна всегда поддерживала страну, которая виновна в таком большом числе совершенных преступлений.

Мадам Колонна "забыла", что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту за номерами 822, 853, 874, 884. В них содержалось требование о полном незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и о создании условий для возвращения изгнанного населения в свои родные очаги. Но Армения игнорировала данные резолюции Совета Безопасности ООН. Она продолжала держать под оккупацией 20% территорий Азербайджана.

И Франция, бывшая страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживала тогда официальный Ереван также, как глава МИД Франции делает это сейчас. Мадам Колонна игнорирует и тот факт, что в ходе 44-дневной войны Армения совершила ряд чудовищных преступлений, включая бомбардировки мирных азербайджанских городов.

В частности, имели место обстрелы жилых кварталов города Гянджа, осуществленные армянскими силами с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года. В результате этих обстрелов погибло 32 мирных жителя, десятки получили ранения. Кроме того, в ходе 44-дневной войны, имели место случаи бомбардировки города Барда, в том числе с использованием запрещенных кассетных бомб. В результате этих бомбардировок 27 человек погибли, свыше 70 получили ранения.

Таковы реальные факты. И на их фоне кощунственно звучат слова главы МИД Франции о том, что эта страна прилагает максимум усилий для достижения справедливого между Арменией и Азербайджаном. В реальности, Франция вооружает Армению, в основном своими аналогами вооружений, через Индию и Иран. Они поставляют Армении САУ и РСЗО. И это явно не путь к миру. Это путь к войне. Причем, в тот самый момент, когда на горизонте реально замаячила перспектива мира. Который, в конечном итоге, будет достигнут не благодаря, а вопреки позиции официального Парижа.