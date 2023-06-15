День, когда началась история побед и успехов Азербайджана - ко Дню национального спасения

В Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения. 15 июня 1993 года вернувшийся в Баку по призыву народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Этот день вошел в историю страны как День национального спасения. Милли Меджлис (парламент) страны в июне 1997 года объявил этот день государственным праздником.

Азербайджанский народ на разных этапах своей истории героически преодолевал тяжелые испытания. В нашей истории было много судьбоносных моментов - и были личности, творившие историю. Ярчайший пример такой личности, перевернувшей историю Азербайджана - великий лидер Гейдар Алиев, чье имя как создателя сегодняшнего независимого, сильного Азербайджана.

День национального спасения - это не просто праздник в календаре для азербайджанского народа, это день, имеющий большое общественное, политическое и историческое значение. Великий лидер Гейдар Алиев, сыграл исключительную роль в сохранении азербайджанской государственности. Он опирался на доверие народа, одновременно сам став опорой и защитой для азербайджанского народа.

Азербайджан, получивший историческую возможность восстановить свою независимость в конце XX века, вскоре столкнулся с угрозой потери этой независимости. Кризис власти в стране достиг своей кульминации в июне 1993 года, республику охватили хаос и анархия. Противостояние, чуть было не переросшее в гражданскую войну, стало не только прямой угрозой нашей независимости, но и даже нашему существованию как государства.

Все это происходило из-за того, что в то время государство возглавляли люди, не обладавшие лидерскими качествами, не способные оценивать политические события, прогнозировать будущее, находить выход даже из рядовых ситуаций. Все, что их интересовало - личная выгода и борьба за власть. Страна же неминуемо двигалась к катастрофе.

Азербайджанскому народу в тот переломный момент, в тот жизненно важный период нужен был обладающий исключительным умом и большим политическим опытом лидер с решительным характером. Продолжавшаяся армянская оккупация азербайджанских земель, с каждым днем усугублявшаяся политическая ситуация и ухудшавшееся социальное положение населения обусловили возвращение Гейдара Алиева к руководству страной.

Азербайджанский народ верил, что именно Гейдар Алиев является той самой единственной личностью, способной вывести только что восстановившую независимость страну из тяжелой ситуации. Так, 9 июня 1993 года великий лидер Гейдар Алиев, ответивший на призыв народа, вернулся в Баку. А 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана и взял на себя миссию по спасению народа. В тот день независимый Азербайджан встал на путь своего развития.

В течение следующих лет Азербайджан буквально возрождался: Гейдару Алиеву удалось достичь прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, был подписан исторический "Контракт века", началось строительство национальной экономики. У нашей страны появилась профессиональная регулярная армия. Кроме того, Азербайджан стал активен и на внешнеполитическом фронте. Все это привело к тому, что постепенно, шаг за шагом, наша страна формировалась как самостоятельное, сильное и развивающееся государство.

Сегодня перед нашей страной стоят еще большие цели и планы. Каждый прошедший день еще больше приближает Азербайджан к этим целям. Сегодня ведущие мировые круги открыто признают, что Азербайджан, наряду с превращением в самую сильную страну региона, день ото дня наращивает свой политический вес на мировой арене.

Благодаря Гейдару Алиеву был создан прочный фундамент, на котором под руководством Президента Ильхама Алиева был построен сегодняшний Азербайджан - страна-победитель, лидер региона абсолютно во всех отношениях. Страна, с которой считаются все мировые силы. Страна, которой бы гордился общенациональный лидер.