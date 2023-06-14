Азербайджан опровергает необоснованные обвинения Армении

Азербайджан опровергает необоснованные обвинения об обстреле гражданских рабочих на строящемся в Армении металлургическом заводе.

Как передает Day.Az, об этом в среду написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Эта очередная выдумка Армении нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от ее военных провокаций против Азербайджана и негативного воздействия завода, строящегося в приграничной зоне", - добавил он.