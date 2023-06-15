Реализация Зангезурского коридора позволит объединить тюркский мир посредством сухопутного транспорта.

Как сообщает Day.Az, об этом TurkicWorld сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

"Первый государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан является одним из факторов, свидетельствующих о высоком уровне стратегических отношений между двумя странами. Азербайджан и Турция не только являются братскими государствами, но и поддерживают друг друга в реализации региональных проектов", - отметил депутат.

По его словам, одним из важнейших проектов не только для Южного Кавказа, но и для тюркского мира в целом является реализация именно Зангезурского коридора.

"Турция и Азербайджан осуществляют системную деятельность по реализации Зангезурского коридора. В частности, достижение общего соглашения о восстановлении железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией свидетельствует о том, что возможности реализации Зангезурского коридора достаточно высоки", - подчеркнул Байрамов.

Он считает, что совместная деятельность братского Азербайджана и Турции, являющихся стратегическими союзниками, может дать возможность восстановить коммуникации в регионе и запустить Зангезурский коридор в более короткие сроки.

Отметим, что 13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены нового правительства Турции посетили Азербайджан.