https://news.day.az/politics/1573515.html Тойво Клаар о прозрачности ЕС на Южном Кавказе
Тойво Клаар о прозрачности ЕС на Южном Кавказе
Европейский Союз был полностью прозрачен относительно своей деятельности во благо мира на Южном Кавказе, это будет так и в будущем.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Твиттере поделился специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"Мы и дальше будем работать на благо народов", - отметил он.
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