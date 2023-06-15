Тойво Клаар о прозрачности ЕС на Южном Кавказе

Европейский Союз был полностью прозрачен относительно своей деятельности во благо мира на Южном Кавказе, это будет так и в будущем.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Твиттере поделился специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Мы и дальше будем работать на благо народов", - отметил он.