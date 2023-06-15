https://news.day.az/politics/1573532.html Армяне открыли огонь по ППП Азербайджана в Лачине, ранен пограничник
Армяне открыли огонь по ППП Азербайджана в Лачине, ранен пограничник
Армяне открыли огонь по ППП "Лачин", передает в четверг Day.Az со ссылкой на информированный источник.
Сегодня рано утром вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачин". Обстрел был совершен с армянского поста напротив в момент ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана.
В результате вражеского огня был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Его состояние оценивается как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящий момент ситуация находится под контролем наших подразделений, после учиненного обстрела армянские военные покинули свой пост.
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