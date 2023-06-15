Армяне открыли огонь по ППП "Лачин", передает в четверг Day.Az со ссылкой на информированный источник.

Сегодня рано утром вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачин". Обстрел был совершен с армянского поста напротив в момент ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана.

В результате вражеского огня был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Его состояние оценивается как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент ситуация находится под контролем наших подразделений, после учиненного обстрела армянские военные покинули свой пост.