Премьер-министр Пакистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мухаммад Шахбаз Шариф почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику ему.