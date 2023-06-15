https://news.day.az/politics/1573553.html Премьер-министр Пакистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Премьер-министр Пакистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мухаммад Шахбаз Шариф почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику ему.
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