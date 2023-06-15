Премьер-министр Пакистана посетил Аллею шехидов

15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Пакистана возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Премьер-министр Пакистана был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе созидательной работе и благоустройстве.