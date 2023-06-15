https://news.day.az/politics/1573582.html МИД Азербайджана выступил с заявлением о провокации Армении в Лачине
МИД Азербайджана выступил с заявлением о провокации Армении в Лачине
Мы решительно осуждаем военную провокацию ВС Армении против ППП "Лачин", в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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