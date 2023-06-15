Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле со стороны Армении

Начиная с 11:00 15 июня, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия (в том числе из минометов), расположенные напротив позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.