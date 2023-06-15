https://news.day.az/politics/1573586.html Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле со стороны Армении
Начиная с 11:00 15 июня, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия (в том числе из минометов), расположенные напротив позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.
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