Провокация Армении направлена на воспрепятствование движению через Лачинскую дорогу

Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нацелена на то, чтобы чинить препятствия успешной деятельности пограничного пропускного пункта с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.

"Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу", - отмечается в сообщении МИД.