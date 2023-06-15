https://news.day.az/politics/1573590.html Провокация Армении направлена на воспрепятствование движению через Лачинскую дорогу - МИД Азербайджана
Провокация Армении направлена на воспрепятствование движению через Лачинскую дорогу - МИД Азербайджана
Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нацелена на то, чтобы чинить препятствия успешной деятельности пограничного пропускного пункта с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.
"Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу", - отмечается в сообщении МИД.
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