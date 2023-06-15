Минобороны Турции сделало публикацию в связи с 15 июня - Днем национального спасения

Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию на своей странице в Twitter в связи с 15 июня - Днем национального спасения, сообщает в четверг Day.Az.

"Поздравляем Азербайджан с Днем национального спасения, приветствуем наших азербайджанских братьев. "Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.