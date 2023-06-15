https://news.day.az/politics/1573591.html Минобороны Турции сделало публикацию в связи с 15 июня - Днем национального спасения
Минобороны Турции сделало публикацию в связи с 15 июня - Днем национального спасения
Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию на своей странице в Twitter в связи с 15 июня - Днем национального спасения, сообщает в четверг Day.Az.
"Поздравляем Азербайджан с Днем национального спасения, приветствуем наших азербайджанских братьев. "Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.
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