Генпрокуратура завела дело в связи с ранением азербайджанского военнослужащего

15 июня около 08:00 военнослужащие Республики Армения со своих позиций открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, несущим службу на пограничном контрольно-пропускном пункте, расположенном на территории Лачинского района. В результате, военнослужащий ГПС, прапорщик Эльшан Рустамов получил пулевые ранения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры, отдела криминалистики и Губадлинской военной прокуратуры проводят осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия.

По факту Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело.

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