Армянские галлюцинации и азербайджанская реальность: о неизбежности открытия Зангезурского коридора

Автор: Акпер Гасанов

В Армении продолжается открытый чемпионат страны по поиску отсутствующей в темной комнате черной кошки. Что особо пикантно, чемпионат этот вышел на свою финишную прямую и его участники напомнили о себе и в День национальных символов РА. Да, сегодня там такой праздник отмечают. В стране, которая по факту лишилась многих атрибутов суверенитета и независимости, если что.

Сквозь щемящую грусть по поводу этого неоспоримого факта и звучат многие речи, которые вызывают смех у сторонних наблюдателей. Уж больно "вольная трактовка" реальности дана армянскими ораторами. Вот, к примеру, обсасывают они тему открытия Зангезурского коридора. Старательно так действуют, кивая головами в ходе процесса. Но усердием тут реальности не изменить.

Она такова, что данная тема стала актуальной после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Ведь до этой войны под контролем карабахских сепаратистов и Армении находились Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский и треть Физулинского района. Их возвращение и стало главным фактором, сделавшим возможным рождение и реализацию проекта Зангезурского коридора.

С той лишь разницей, что теперь у РА не осталось реального механизма препятствия претворению в жизнь этого проекта. Да, в РА могут попытаться замедлить процесс, но не более того. Азербайджану нужно установить сухопутную связь с Нахчываном. И официальный Баку добился от Еревана согласия на это. Причем, не сегодня добился, а по итогам 44-дневной войны.

В ночь на 10 ноября 2020 года главы Азербайджана, Армении и России подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня. Согласно 9 пункту заявления устанавливалось, что "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Под данным заявлением красуется автограф премьер-министра РА Никола Пашиняна, но даже в случае смены власти в соседней стране этот пункт обязаны будут исполнять любые новые персонажи, вставшие у руля страны-лузера Южного Кавказа. Прописная и очевидная, казалось бы, истина. Но в РА пытаются лавировать, сводя все к утверждению, что "проблема в Пашиняне".

Причем, армянская оппозиция умудрилась весьма своеобразно среагировать даже на недавнее заявление президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана. "Что касается Зангезурского коридора, то это не проблема с Арменией. Зангезурский коридор - это проблема с Ираном. Другими словами, проблема двух мусульманских стран. Тот факт, что Иран занимает по этому вопросу такую позицию, расстраивает и Азербайджан, и нас. Я надеюсь, что мы скоро преодолеем эту проблему. Если бы они подошли к этому позитивно, сегодня Турция - Азербайджан - Иран были бы интегрированы друг с другом как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, и, возможно, была бы открыта и линия "Пекин - Лондон", - заявил президент Турции.

Казалось бы, четкое, недвусмысленное заявление. Глава братской страны подчеркнул, что не Армения, а Иран препятствует реализации проекта. Но что делают в РА? Поднимают истерику. Ара, как это так, что голос Армении никого не интересует,?! Ара, что это такое, что Армения не может играть никакой роли и оказывать влияние в вопросе решения судьбы собственной суверенной территории? Ара, почему Турция и Азербайджан хотят получить дорогу через Сюник вопреки воле Армении?

О том, что на дворе не конец 90-ых годов, а лето 2023 года, эти возмущенные армяне как-то не задумываются. Приходится напоминать им, что реальность совсем не та, какой они хотели бы ее видеть. Азербайджан уже вернул свои земли, принудив РА к миру. Премьер-министр РА уже, почти три года назад, подписал трехстороннее заявление, выполнять которое эта страна обязана.

Не хочет или не хочет, а именно обязана. Но президент Турции четко указал на то, что главная проблема состоит не в Армении, а в Иране. Тем не менее, возмутились не иранцы, а армяне. Парадокс? Нет, пример альтернативного мышления от армянской стороны. Не первый и не последний.

Причем, что самое печальное для возмущающихся, практический эффект от их истерик будет нулевым.

Зангезурский коридор действительно проходит через Сюникскую область Армении, которая должна будет гарантировать безопасный и свободный проход людей и товаров. И она сделает это. Что бы там не верещали в РА, а тем паче в Иране. Ведь еще в апреле 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы воплотим в жизнь Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет". Как видим, перед нами очередной пример того, как слова главы нашего государства не расходятся с действиями, с реальностью. И в РА теперь могут сколько угодно проводить открытый чемпионат страны по поиску отсутствующей в темной комнате черной кошки.