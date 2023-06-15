Последние данные о личности и состоянии раненого азербайджанского военного в результате провокации Армении

Стало известно состояние азербайджанского военнослужащего, раненого в результате провокации Армении 15 июня 2023 года в 08:45.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана. Эльшан Рустамов направлен в военный госпиталь, его состояние на данный момент стабильное.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.