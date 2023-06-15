https://news.day.az/politics/1573638.html Глава МИД Турции поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана
Глава МИД Турции поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился в своем Twitter-аккаунте публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня и День национального спасения Азербайджана, и годовщина "Шушинской декларации", еще больше закрепляющая естественный союз между нами. Поздравляем!
И в печали, и радости мы вместе с нашими азербайджанскими братьями-азербайджанцами. Мы - одна нация, два государства".
Отметим, что 15 июня в Азербайджане отмечается как День национального спасения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре