Захарова поделилась взглядом на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия постоянно занимается армяно-азербайджанским урегулированием, несмотря на то, что появилось много желающих "помодерировать", сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Day.Az.

"Конечно, не только МИД, наше посольство наши эксперты работают в ежедневном режиме, наш миротворческий контингент обеспечивает безопасность, пограничники и т.д. Вы видите активность на высшем уровне, как работают министры иностранных дел, у нас есть спецпредставители", - добавила она.

Захарова отметила, что процесс участия РФ в урегулировании идет без перерывов на отпуски или какое-то затишье. Многолетний сложнейший конфликт, наконец, получил возможность для своего урегулирования в практическом плане.

Она пояснила, что под эгидой вице-премьера Оверчука работает экономический блок для наполнения урегулирования практической тканью, что не дает покоя Западу.