Армянское лобби в России пытается торпедировать переговоры между Азербайджаном и Арменией

Армяно-азербайджанские переговоры по нормализации отношений пусть медленно, пусть не без проблем и трудностей, но продвигаются вперед. И после встреч в так называемых западных форматах, и после переговоров рабочих групп в Москве неизменно фиксируется прогресс по тем или иным проблемным моментам.

То есть, несмотря на все имеющиеся проблемы, несмотря на периодические попытки Еревана тянуть время, можно говорить о неизбежном движении вперед. И эта тенденция явно не устраивает силы, которые привыкли использовать армяно-азербайджанский конфликт в личных целях.

Так, не далее как вчера в российской газете "Комсомольская правда" был сделан неожиданный вброс о том, что якобы какие-то круги в США выдвинули некий "ультиматум" карабахским армянам о том, что те должны в ближайшее время согласиться на некую встречу с азербайджанскими властями - иначе, мол, их ждет "контртеррористическая операция".

Естественно, издание разворачивает этот вброс в паническую статью о том, как Запад спит и видит, как навредить России и Армении.

Информационный вброс, сделанный через не раз заляпавшую свою репутацию антиазербайджанскими публикациями "Комсомолку" остался, видимо, не сильно замеченным - потому что уже утром следующего дня эта же информация была почти дословно опубликована другим пропагандистским ресурсом - симоньяновским агентством РИА Новости. Им эту "информацию" якобы сообщил осведомленный дипломатический источник.

Разумеется, нормальные российские издания этот фейк проигнорировали - но вот не российский МИД. Мария Захарова прокомментировала "сигналы в СМИ" во вполне ожидаемом ключе: выразила обеспокоенность, сказала несколько слов о "навязывании" и так далее.

Но больше чем сказанное, тут важна тенденция: армянское лобби в России, те же Симоньяны, Кеосаяны, Багдасаряны и их покровители, привыкшие к распиливанию и "зарабатыванию" миллионов долларов на антиазербайджанской деятельности, понимают, что нормализация отношений между Баку и Ереваном будет означать крах их грязного бизнеса. Именно поэтому эти силы пытаются разыгрывать карту "западных ультиматумов" - учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, такая вывеска обеспечит гораздо больший охват для подобных вбросов.

А что касается непосредственно самого вброса, то его лживость очевидна: Азербайджан не выбирал и не выбирает между форматами урегулирования отношений с Арменией. Баку важен реальный результат, а не вечная имитация переговоров ради чьих-то интересов.

И уж это армянские лоббисты и их покровители должны наконец понять. Пора бы уже.

Байрам Эльшадов