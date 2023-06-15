Отношения между Пакистаном и Азербайджаном построены на взаимном доверии

Пакистано-азербайджанские отношения построены на взаимном доверии, искренности целей и взаимном уважении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан - две братские страны.