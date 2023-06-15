Обезврежены 2 армянских снайпера, обстрелявших ППП "Лачин"

В результате ответных мер ВС Азербайджана обезврежены два армянских снайпера, обстрелявших личный состав Госпогранслужбы Азербайджана на ППП "Лачин" и ранивших азербайджанского военнослужащего, передает в четверг Day.Az.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.