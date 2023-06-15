Иран должен возвращать долги Азербайджану

Автор: Эмин Севдималиев

Отношения между Азербайджаном и Ираном, к сожалению, в последнее время не радуют. Несмотря на то, что Баку всегда видел в Тегеране потенциального партнера, дипломатический курс Ирана не соответствовал подходу Баку.

Особенно это стало очевидным после окончания 44-дневной войны, в результате которой Азербайджан освободил свои территории. Результаты боевых действий были восприняты неоднозначно в Иране. Для многих аналитиков это не стало сюрпризом, так как в новом геополитическом раскладе Иран оставался в более проигрышной позиции, чем раньше.

Дальнейшее развитие событий, указало на то, что Тегерану было сложно выстраивать новую модель отношений с региональными странами, в частности с Азербайджаном. Парадоксально в этой истории то, что у Ирана и Азербайджана есть весомые причины для партнерских отношений, в частности сотрудничество по проекту транспортного коридора Север-Юг. Данный маршрут позволит обеспечить бесперебойное движение грузов из России в Иран и далее в Индию. Согласитесь, потенциальные преимущества этого маршрута огромные для каждой из стран-участниц. Несмотря на то, что данный проект существует уже не первый год, Иран, до недавнего времени, не торопился со строительством маленького участка железной дороги, который проходит по его территории.

Если руководствоваться логикой и анализом поведения стран, то возможно взглянуть на ситуацию через призму того, что странам вовлеченным в тесные экономические отношения не выгодна эскалация отношений. Однако, как мы помним, отношения между Баку и Тегераном в последние месяцы далеки от теплых.

Главный вопрос заключается в том, что Азербайджан заинтересован в развитии региональных проектов, которые принесут блага всем участникам. Однако, эти проекты не идут отдельно от двусторонних отношений. Азербайджанская сторона совершенно справедливо ожидает от Ирана выяснения серьезных событий, произошедших в прошлом году, и принятия соответствующих шагов.

Угрозы, сила, манипуляции - арсенал иранской дипломатии

В контексте отношений между Азербайджном и Ираном, необходимо отметить, что инициатором эскалации явился Тегеран. Эскалация развивалась по традиционной моделе, когда сперва выражались недовольства в вербальной форме. В последствии, Тегеран перешел к более решительным мерам, в частности стоит упомянуть учения на границе с Азербайджаном, частью которых было пересечение реки для потенциального вторжения. В результате проведенных ответных учений был вскрыт иранский блеф.

В тот период появилась надежда, что стороны смогут подключить дипломатию и временные сложности уладятся. Однако, Тегеран вновь предпочел путь эскалации, в попытке склонить Азербайджан к условиям необходимым Ирану. На этой стадии в ход пошли более агрессивные действия. Вспоминается явный иранский след в нападении на депутата Фазиля Мустафу и, фактический киднеппинг азербайджанского студента Фарида Сафарли, который обманным путем попал в Иран. Несмотря на попытки Баку докопаться до истины, Тегеран не оказывает содействия в этом важном вопросе.

Но, вероятно, самый важный инцидент, который произошел - нападение на Посольство Азербайджана в Иране. В результате этого нападения был убит дипломат, а еще два сотрудника посольства были ранены. Иранские правоохранительные органы продемонстрировали чудеса профессионализма, позволив нападавшему дать интервью. До сих пор Иран не предпринял конкретных шагов для восстановления справедливости, не смотря на то, что в Иране каждый день казнят людей за намного более мелкие проступки.

Таким образом, мы видим что за последние месяцы Иран продемонстрировал высокий уровень антагонизма по отношению к Азербайджану. Учитывая небывало низкий уровень отношений между странами, встает логичный вопрос о том, что необходимо принимать меры для улучшения отношений. Азербайджан и Иран обсуждали этот вопрос по дипломатическим каналам, но для этого необходимы конкретные шаги со стороны Тегерана.

Быть сотрудничеству или нет? Две школы мысли

Собственно, такой подход демонстрирует давно известный и изученный подход Ирана к внешнеполитическим вопросам, основанный на макиавеллизме, угрозах и пренебрежении нормами.

Более популярный взгляд заключается в том, что укрепление экономических отношений приведет к устранению политических проблем. Это логичный взгляд, учитывая, мировую практику. Однако, не похоже, что Иран понимает и ценит такой подход. С этой точки зрения, делать ставку на экономические, транспортные и прочие проекты как на движущую силу развития отношений между странами не правильно и опасно.

С другой стороны, сотрудничество и развитие отношений с Ираном является потенциальным "токсичным активом". Рассматривая проблему с точки зрения другой школы мысли, можно придти к отрицательному выводу, который заключается в том, что развитие отношений может привести к потенциальному отсутсвию согласия в этих вопросах. Другими словами, чем больше Азербайджан и Иран будут сотрудничать по новым направлениям, не решив старые проблемы, тем больше проблемных ситуаций возникнут в будущем. Этот подход, который основан на классических принципах реализма, кажется более вероятным и реальным, учитывая модель проецирования своего влияния Ираном. Рассматривая вопрос с этой призмы, становится понятно, что Иран станет использовать сотрудничество как инструмент давления против Азербайджана, в случае если ему не придется заплатить за старые грехи.

Данный взгляд кажется более логичным по двум причинам. Во-первых, Ирану такой язык понятен. Во-вторых, политика, в целом, является искусством управления рисками. Для минимизации будущих рисков необходимо, чтобы Иран закрыл вопросы, которые сегодня беспокоят Азербайджан. Пока Тегеран не сделает этого, для Баку не имеет смысла делать какие-либо шаги на встречу Ирану. Рассматривая траекторию развития политического климата в мире и регионе, можно увидеть что влияние и важность Тегерана продолжает движение вниз, в то время как Баку становится более важным игроком. Таким образом, Азербайджан нужен Ирану больше, чем Иран Азербайджану.

С точки зрения прагматизма, Тегеран должен "закрыть долги" перед Баку. Если Иран, конечно же, действительно заинтересован в партнерстве.