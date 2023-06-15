Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю дружественный и братский Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения", - говорится в публикации.