https://news.day.az/politics/1573693.html Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения
Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения
Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал в Twitter.
"Поздравляю дружественный и братский Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения", - говорится в публикации.
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