Премьер-министр Пакистана встретился с министрами экономики и энергетики Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, находящийся с официальным визитом в нашей стране, 15 июня встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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