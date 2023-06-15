https://news.day.az/politics/1573700.html Премьер-министр Пакистана встретился с министрами экономики и энергетики Азербайджана - ФОТО
Премьер-министр Пакистана встретился с министрами экономики и энергетики Азербайджана - ФОТО
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, находящийся с официальным визитом в нашей стране, 15 июня встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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