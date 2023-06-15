Премьер-министр Пакистана посетил Ичери шехер в Баку

15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф ознакомился с Ичеришехер - одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прогулка высокого гостя по Ичеришехер началась с ознакомления с Девичьей башней. Премьер-министр Пакистана был проинформирован об истории Девичьей башни.

Во время поездки на электромобиле высокому гостю была представлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. Было сообщено, что на территории Ичеришехер хранятся уникальные историко-архитектурные памятники разных веков.

Гостям, посетившим Центр традиционного искусства "Ичеришехер", были вручены подарки.

Знакомство со Ичеришехер произвело приятное впечатление на премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.