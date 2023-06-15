https://news.day.az/politics/1573703.html Бинали Йылдырым посетил Шушу - ФОТО
Бинали Йылдырым посетил Шушу - ФОТО
Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.
Как сообщает Day.Az, информацией о визите он поделился в своем аккаунте в Twitter.
"Мы находимся в Шуше, которая объявлена "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Желаю успехов работе международной конференции "Азербайджано-турецкие отношения стратегического союзничества: Общая дорожная карта нашего будущего", организованной с целью определения дорожной карты стратегических связей между двумя тюркскими государствами - Турцией и Азербайджаном", - говорится в публикации.
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