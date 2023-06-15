https://news.day.az/politics/1573709.html Увиденное мною в Баку произвело на меня самое глубокое впечатление - Премьер-министр Пакистана
Увиденное мною в Баку произвело на меня самое глубокое впечатление - Премьер-министр Пакистана
Все, что я увидел по пути в Баку, произвело на меня самое глубокое впечатление. Благодаря Вашему труду и руководству в стране проделана большая работа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы нуждаемся в вашем опыте в области планирования и озеленения городов. У вас очень чистый город. Я очень рад тому, что Ваша страна получила развитие", - отметил премьер-министр Пакистана.
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