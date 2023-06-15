Сближение стратегических интересов по всем направлениям

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном находились на высоком уровне во все периоды, когда во главе нашей страны стоял Президент Ильхам Алиев. По восходящей линии развивается сотрудничество в политической, экономической, энергетической, безопасности, культурной, оборонной и других областях. Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали территориальную целостность друг друга на международном уровне.

В период карабахского конфликта официальный Исламабад занял твердую позицию в отношении агрессивной политики Армении и не устанавливал дипломатических отношений с Ереваном. Также Комитет по международным отношениям Сената Пакистана признал Ходжалинскую трагедию геноцидом, чтобы подчеркнуть свою поддержку Азербайджана.

Азербайджан не раз приходил и приходит на помощь партнерам, уделяет значительное внимание предоставления помощи и содействия близким странам. После землетрясение, которое привело в непригодное состояние школу, рассчитанную на 500 учащихся, Фонд Гейдара Алиева безотлагательно выделил средства в размере 750 тысяч долларов США. Благодаря усилиям Фонда, школа открыла двери для учащихся в 2007 году. Большинством учащихся составляли девочки и смогли продолжить получение образования благодаря своевременной помощи Азербайджана.

Во время Второй Карабахской войны жесткая позиция Исламабада привела к тому, что отношения между двумя странами вступили в новый этап. Власти Пакистана заявили, что поддерживают все шаги, предпринятые Азербайджаном во время Отечественной войны.

За последние три года после этого периода атмосфера доверия между странами еще более укрепилась. Подтверждением этому может служить визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан 14-15 июня.

Выступая с заявлениями для прессы лидеры Азербайджана и Пакистана коснулись развития отношений между двумя странами. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Пакистан и Азербайджан - это страны, которые всегда стоят плечом к плечу. "Нам известно, как избирательно работает международное право, как не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. Мы оба знаем это. Поэтому гарантией вашей независимости или территориальной целостности, безопасности и благополучия вашего народа является ваш собственный экономический, политический и военный потенциал. Таким образом, между нами есть полное взаимопонимание по всем этим вопросам", - сказал глава государства.

Действительно, два наших народа были свидетелями сложных исторических процессов в первые периоды своей независимости.

Известно, что Армения предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, а Индия к Пакистану и осуществляет политику агрессии. Мировое сообщество тому свидетель. К сожалению, Азербайджан и Пакистан столкнулись с похожими проблемами. Азербайджан долгое время страдал от оккупации части территории со стороны Армении, а Пакистан имеет дело с территориальными претензиями Индии. Несмотря на это, ООН и прочие международные структуры не предпринимали действий, которые способствовали бы восстановлению справедливости. Говоря о кашмирском конфликте, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать Пакистан в этом вопросе.

Сложный исторический путь Азербайджана и Пакистана подтолкнул обе страны к развитию военной промышленности и армии. В настоящее время Пакистан - единственная мусульманская страна в мире, обладающая ядерным оружием, а Азербайджан - сильнейшая военная держава на Южном Кавказе. Тот факт, что Пакистан является ядерной державой, повышает его статус в Азии, в то время как триумф Азербайджана в Отечественной войне повысил его статус на Южном Кавказе. Поэтому между Баку и Исламабадом имеется широкий потенциал для развития оборонной промышленности.

В ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев обратил внимание на то, что ведутся обсуждения относительно развития военного сотрудничества с Пакистаном. "Мы также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности и договорились об увеличении количества совместных военных учений, которые мы проводили в прошлом. В этом есть необходимость, так как ситуация в мире меняется, зоны нестабильности растут, поэтому мощный военный потенциал является гарантией независимости и территориальной целостности", сказал глава государства.

Напомним, в сентябре 2021 года в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений "Три брата-2021" с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Можно предположить, что визит Мохаммада Шахбаза Шарифа в Баку и достигнутые в ходе визита договоренности послужат дальнейшему укреплению азербайджано-пакистанско-турецкого союза, а также повысят возможности проведения новых совместных военных учений. Также это сотрудничество может вылиться в использование оружия азербайджанского производства в пакистанской армии. Можно предположить, что Баку также может предпринять шаги в сторону закупки оружия у Пакистана.

Помимо военно-политического направления имеются большие возможности для развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Оба государства являются ключевыми странами транспортных коридоров "Один пояс, один путь". С другой стороны, Пакистан является одной из самых быстрорастущих мусульманских стран и огромным рынком сбыта. Азербайджан - региональная держава с богатыми энергетическими, сельскохозяйственными и другими ресурсами. Все вышеперечисленное создает новые возможности для увеличения товарооборота, развития всесторонних отношений в таких ключевых отраслях, как инвестиции и энергетика.

Говоря об увеличении товарооборота с Пакистаном, Президент Ильхам Алиев отметил в этом направлении позитивные сигналы. "Мы также договорились, что будем прилагать все усилия для расширения нашей взаимной торговли. Шагом к этому будет подписание Меморандума о взаимопонимании, чтобы начать работу над этим и над списком товаров, которые будут включены в список преференциальной торговли между нашими странами", - сказал глава государства.

Коснувшись развития двусторонних отношений, Мохаммад Шахбаз Шариф сказал, что народы Азербайджана и Пакистана являются братскими народами. "Позиции Пакистана и Азербайджана по всем вопросам, как двусторонним, так и многосторонним, совпадают. Пакистан и Азербайджан - братские народы. Наши отношения основаны на взаимной поддержке, искренности и взаимном доверии". То есть, мы являемся свидетелями того, что руководители обеих стран прилагают большие усилия для развития отношений.

Таким образом, процессы показывают, что руководство Азербайджана и Пакистана в своей политике отдает приоритет развитию экономических и политических отношений, идет по пути дипломатии в разрешении появляющихся вопросов. Эти общие черты входят в число факторов, которые положительно повлияют на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.