Новое заявление Генпрокуратуры о провокации Армении на ППП "Лачин"

15 июня около 08:00 утра ВС Армении, продолжая террористические и провокационные действия, обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра погранично-контрольный пункт "Лачин", расположенный на въезде автодороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики, и открыли огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы, несшим службу на этой территории. В результате 1 военнослужащий, прапорщик Эльшан Рустамов получил огнестрельные ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана. "Место происшествия - территория села Гюлябирд Лачинского района, которая является суверенной территорией Азербайджана", - говорится в сообщении.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.