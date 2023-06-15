Состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

По приглашению Генерального прокурора России Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Как сообщает Day.Az, делегация посетила барельеф общенационального лидера на улице Гороховой, 6, перед зданием Высшей школы Министерства государственной безопасности СССР, где в 1949-1950 годах учился великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев, и почтила память гениального лидера.

В четверг состоялась двусторонняя встреча между Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.

В ходе встречи Кямран Алиев поблагодарил российского коллегу за приглашение совершить визит. Генеральный прокурор проинформировал о работе, проводимой в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в области борьбы с коррупцией, улучшении делового и инвестиционного климата, государственной поддержке предпринимательства и ускоренном развитии национальной экономики.

Генеральный прокурор России поблагодарил за приглашение на 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств, которое состоится в Баку в сентябре этого года, и выразил уверенность в том, что мероприятие будет организовано на высоком уровне.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, состоялся обмен мнениями по направлениям дальнейшего сотрудничества.

Генеральные прокуроры подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 2024-2025 годы.

Также сегодня состоялась 5-я по счету с 2021 года трехсторонняя встреча между генеральными прокурорами Азербайджана, России и Армении.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и усилия, направленные на достижение мира и стабильности в регионе во имя общего благополучия азербайджанского и армянского народов.

Кроме того, была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами с целью укрепления правопорядка и верховенства закона в регионе.

Кямран Алиев, отметив полное соблюдение Азербайджаном трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, отметил необходимость продолжения сотрудничества в этой области, подчеркнул важность предоставления минных карт для защиты жизни и здоровья людей, а также окружающей среды.

Генеральный прокурор сообщил, что в апреле этого года двое наших военнослужащих, проходивших военную службу в Нахчыване, заблудились из-за плохой видимости и были взяты в плен армянскими военными, против них на основании ложных доказательств было возбуждено уголовное дело. Также 15 июня вооруженными силами Армении в продолжение террористических и провокационных действий был открыт огонь из огнестрельного оружия различного калибра по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, несущим службу на пограничном контрольно-пропускном пункте "Лачин", расположенном в начале автодороги Лачин - Ханкенди, на суверенной территории нашей страны, в результате чего наш военнослужащий получил ранения. Подобные провокационные шаги являются препятствием для установления мира в регионе, отметил К.Алиев.

На встрече стороны обсудили ход исполнения заявлений, подписанных главами государств Азербайджана, России и Армении и вопросы дальнейшего сотрудничества в правовой сфере, тем самым еще раз поддержав достигнутую договоренность об усилении превентивных мер для предотвращения ситуаций, которые в будущем могут привести к напряженности.