На учениях «Anatolian Phoenix - 2023» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» - ФОТО
В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix - 2023" проведен "День высокопоставленного наблюдателя", передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и предстоящих задачах, был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.
После завершения официальной части мероприятия гости понаблюдали на учебной базе за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix - 2023" различных эпизодов.
Было отмечено, что личный состав ВВС, ВМС и сил специального назначения Азербайджана, представляющий нашу страну на международных учениях, продемонстрировал высокий профессионализм.
Затем в соответствии с планом "Дня высокопоставленного наблюдателя" авиагруппами "Solo Türk" и "Türk Yıldızları" ВВС Турции были выполнены показательные полеты.
В заключение было сделано фото на память.
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