Ответ будет отрезвляющим: о последствиях армянской провокации

Автор: Акпер Гасанов

Все к этому и шло. Армянские националисты, большая часть которых откровенно ориентирована на Россию, а также лидеры карабахских сепаратистов, очень опасающихся не только потерять все награбленное, но и предстать перед судом за совершенные преступления, крайне не заинтересованы в подписании большого мирного соглашения между Баку и Ереваном. И у них, как ни крути, остаются механизмы противодействия неизбежному. И вот, прозвучали выстрелы.

Любая провокация имеет не только политическое обоснование, но и определенный символизм. Сегодня в Азербайджане отмечают День национального спасения. Это один из самых важных праздников в новейшей истории нашего государства и народа. И сегодняшняя армянская провокация была устроена именно в этот день. Это была попытка покушения на все достижения Азербайджана, связанные с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Патриарх мировой политики всю свою жизнь отдал на то, чтобы Азербайджан был крепким, могучим, уважаемым в мире государством. Он заложил мощный фундамент для этого, по сути сделав неизбежным возвращение всех ранее оккупированных территорий нашей страны.

Действующий глава нашего государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев блестяще реализовал стратегию общенационального лидера. Он вписал свое имя в историю Азербайджана, как Президент-победитель, как Президент-освободитель и как Президент-созидатель освобождённого Карабаха. Но есть, увы, ещё силы, нервно реагирующие на саму перспективу установления большого мира между Азербайджаном и Арменией.

Эти силы заинтересованы в том, чтобы конфликт между двумя соседними странами существовал вечно. Таким образом, они планируют реализовать давно известный принцип "разделяй и властвуй". Этим силам нет дела до того, какие преимущества получат народы Азербайджана и Армении в случае окончательного и документально закреплённого мира. Они руководствуются имперскими амбициями.

И то, что эти амбиции никак не подкрепляются реальными возможностями сторонников сохранения вражды между Азербайджаном и Арменией, мало волнует не только кукловодов сегодняшней провокации. Такова же позиция тех, кто реализует эти омерзительные планы. Ими движут амбиции. Их подгоняет жажда власти. Пусть самой мелкой. Пусть ценой большой крови, но власти.

Они старались крышевать незаконную добычу природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Они информационно поддерживали карабахских сепаратистов. Они возмущались совершенно законной акции активистов на Лачинской дороге. Они снабжали и снабжают карабахских сепаратистов оружием. Они мечтали воспрепятствовать работе ППП на Лачинской дороге.

Ведь с каждым днём всё большее число карабахских армян, без каких-либо проблем проходят через этот ППП. Рушится миф, создаваемый десятилетиями. Выясняется,что народы наших стран могут мирно соседствовать, сосуществовать. Вопреки, кстати, фашистскому утверждению второго президента РА Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

Кочаряна, замечу очень ценят в России. И там мечтали бы о его возвращении во власть. Совпадение? Не думаю. В любом случае, в настоящий момент пропуск машин по ППП "Лачин" остановлен. Он не будет работать ровно до тех пор, пока не будет проведено полное расследование сегодняшней провокации. То есть, своей промежуточной цели армянские провокаторы и их покровители, добились. Но в том- то и дело, что только промежуточной.

В результате ответных мер вооруженных сил Азербайджана были обезврежены два снайпера ВС Армении, обстрелявшие личный состав Государственной пограничной службы АР. Кроме того, Азербайджан оставляет за собой право самого жёсткого ответа. Не только потому, что был ранен наш пограничник. И не только потому, что с армянской стороны огонь был открыт во время церемонии установки флага. Дело в том, что Азербайджан вправе проводить анти-террористическую операцию на всей своей территории вплоть до Ханкенди. Силы для этого у нас тоже есть. А вина за развитие событий ляжет на тех, кто осуществил сегодняшнюю провокацию.