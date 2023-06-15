Заявление Госдепа о ситуации на азербайджано-армянской границе

США обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией и по-прежнему призываем обе стороны работать вместе для преодоления остающихся разногласий. В целом, мы считаем, что [мирное] соглашение все еще находится в пределах досягаемости, и с нетерпением ожидаем встречи двух сторон для продвижения вперед", - сказал он.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.