Украинское клеймо на лбу Рубена Варданяна: ждем европейского и американского

Автор: Акпер Гасанов

Это была показательная порка. Рубена Варданяна, армянского политика, занимающего активную пророссийскую позицию, внесли в санкционную базу "Миротворец". "Награда" нашла своего "героя". Рубик-джан теперь может сколько угодно горевать и возмущаться, сетовать на судьбу, клясться мамой, что его неправильно поняли. Но все это бесполезно.

""Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", - говорится в сообщении на сайте Центра. Получите и распишитесь, Рубен Карленович.

Тут следует напомнить, что правительство Украины ввело санкции в отношении Варданяна еще в октябре 2022 года. Но очередное напоминание о том, что Варданян является нерукопожатным персонажем, не помешает. Тем более, что на этот счет все чаще и громче говорят во всем мире. В частности о том, что он является соучастником агрессии против Украины еще в январе заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

"Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были привлечены к процессу расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", - заявил британский политик. Кроме того, как особо подчеркивают украинские СМИ, Варданян является рупором Кремля в Прикаспийском регионе. Именно он имеет прямое отношение к постоянному разжиганию конфликта на территории азербайджанского Карабаха.

В Украине указывают на то, что недавно Варданян призвал армян в Карабахе взяться за оружие: "Мы будем бороться до конца. Последний предел пройден: ты либо встаешь на защиту "арцаха", либо против всего армянского народа". Это заявление Рубика было сделано на фоне усилий ЕС и США добиться мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

"Миротворцы (военный контингент РФ, временно размещенный в Карабахском экономическом районе Азербайджана - ред.) - сила, которая поддерживает "арцах"... С нашей стороны предстоит большая работа, чтобы они остались здесь дольше и в большем составе", - заявлял он. В Украине все это помнят. Тут прекрасно знают, что такое поддержка сепаратизма со стороны разного рода московских засланцев. Знают и делают выводы.

Тут помнят, что в начале мая на митинге в Ханкенди Варданян продвигал идею необходимости присутствия военного контингента РФ как инструмента сохранения влияния России на Южном Кавказе. Естественно, украинская сторона, которая прекрасно знает истинные цели такого рода персонажей, как Варданян, приняла решение внести его в базу "Миротворца". Все, теперь никакие российские псевдооппозиционные, якобы либеральные СМИ не помогут Варданяну отмыться. Каким бы щедрым в их отношении он не был.

Тут стоит добавить, что по информации The Washington Times, Варданян - один из самых богатых людей России и близкий представитель высшего политического руководства РФ. Журналисты издания сообщают, что Варданяна обвиняют в отмывании денег через оффшорные компании и переводе средств влиятельным кремлевским дружкам.

Он также имеет связи с Тегераном, который поддерживает Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана", говорится в публикации. То есть, куда ни кинь- всюду клин.

Как-то совсем уж плохи дела у Варданяна, которого в Азербайджана знают, как "Сыртыг Рубо". Российская сторона настаивала на то, чтобы с ним Азербайджан вел переговоры о судьбе армян Карабахского экономического района. Ничего путного из этой затеи не вышло. Были посланы Варданяну и его кураторы вслед за российским военным кораблем. В смысле, в даль дальнюю.

В самой Армении его тоже не принимают. Надежды вылепить из Варданяна угрозу для власти Никола Пашиняна также оказались тщетными. И вот теперь дело пахнет для Рубика введением против него западных санкций. Не спроста же Украина, мнение которой крайне важно в плане оценки любого политика для Запада, поставила клеймо на Варданяне. Зря, получается, он ввязался в эту игру, в ходе которой ему пришлось даже вдыхать грязное белье российских миротворцев, спрятавшись в машине миротворцев. Впрочем, теперь это уже и не важно- зря или нет. Украинское клеймо на лоб российского засланца уже налеплено. Надеемся, что и клейма от ЕС и США не заставят себя долго ждать.