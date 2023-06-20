Пакистан выведет Азербайджан к Индийскому океану

Отношения Азербайджана и Пакистана в последнее время активно развиваются и, по мнению депутата Милли Меджлиса Турала Гянджалиев, на сегодня они перешли с уровня естественного партнерства на уровень братства. Пакистан всегда находился рядом с Азербайджаном и защищал наше правое дело. В ходе 44-дневной войны он показал себя настоящим другом, сказал депутат в комментарии Day.Az.

По словам нашего собеседника, Пакистан находится на юге Срединного коридора и пространства тюркского мира и играет для нас очень важную роль. Она заключается в том, что Пакистан, имеющий выход в Аравийское море и Индийский океан, способен направить грузопотоки этого региона через свою территорию в коридор Запад-Восток. Азербайджан, уже перешедший в разряд стран средней силы, получает таким образом выход к Индийскому океану и возможность усилить свои позиции в транспортно-логистических процессах на более широком пространстве, считает Гянджалиев.

"В свою очередь, подключившись к Срединному коридору, Пакистан получит возможность выйти на Европу и обеспечить соединение логистических путей от Индийского океана через Каспий до Черного и Средиземного морей. На этом маршруте находятся три ключевые страны - Пакистан, Азербайджан и Турция. На мой взгляд, в будущем Пакистан станет одной из стран, с которыми тюркский мир будет взаимодействовать наиболее продуктивно. Создается новая конфигурация, и мы являемся свидетелями этого процесса. Пакистан, можно сказать, гарантирует безопасность и стабильность южных окраин Центральной Азии и пространства Турана. Для нас важны также стратегические отношения Пакистана с Китаем.

Мы заинтересованы и в нейтрализации Пакистаном влияния ставшей в последнее время одной из ближайших союзниц Армении Индии и ее безальтернативного доминирования в регионе Индийского океана. Мы заинтересованы в объединении интересов Азербайджана, Турции и Пакистана и формировании нового центра силы. Одним словом, Пакистан - ключевая для нас страна", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева