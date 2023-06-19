Армяне подставляют детей под пули

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении есть славная традиция - использовать детей и женщин, прятаться за их спинами, когда возникают проблемы. Наверное, это делается для того, чтобы сохранить уникальный армянский генофонд, а точнее, пардон, семенной фонд в лице сильной половины армянства. Это не преувеличение. Многие обратили внимание, что любые массовые акции в Армении и в зоне РМК, как правило, бывают женскими. По поводу чего бы не митинговали и не шумели армяне? впереди идут женщины и дети, а где-то там в толпе мелькают редкие небритые мужские физиономии.

По всему видно, что у армян не принято дорожить детьми и оберегать слабый пол. Для чего, например, они учат детей воевать? Для чего их школьникам бегать с автоматом вместо того, чтобы сидеть на уроках?

Есть немало свидетельств использования детей в ходе боевых действий во время Второй карабахской войны. Дети на передовой наблюдают за боем, дети подносят снаряды и так далее. Да, армянская армия - это тяжелый случай. Это не дисциплинированное воинское соединение, связанное железными правилами, требованиями и обязательствами. Армянская армия как была сборной командой вооруженных банд в начале 90-х, таковой и осталась. С этим мы не спорим. Но война то все-таки не место для детей.

Детям вообще не место там, где стреляют. Накануне армянские блогеры с гордостью и умилением делились фотографией, опровергающей эту истину. Фото сделано в окопе, накрытом маскировочной сеткой. Как сообщается, происходит все на армянских приграничных позициях на территории Басаркечара. Вместе с военнослужащими радостно позирует малолетний ребенок. На лице малыша довольная улыбка. Вряд ли взрослые дяденьки и тетеньки, которые его туда привели, сказали мальчику о том, что на басаркечарском направлении очень опасно. Здесь, между прочем, часто стреляют. Армяне взяли за правило обстреливать азербайджанские позиции на границе с этого направления. Разумеется, за провокациями следует ответный огонь. Что если на позициях в этот момент находится ребенок, о чем на азербайджанской стороне, конечно же, не будут знать? "Железные ашоты", вообще, понимают, чем это может закончиться?

В последние дни со стороны Басаркечара нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. И что на позициях делает ребенок?

Возможно, детей и женщин подставляют неслучайно, а с чудовищным расчетом, выгодным пропаганде, которая потом начнет вопить о якобы атаке азербайджанской стороны на мирное население. В таком случае, этот малыш, как и другие дети, участвующие в преступных учениях и прочих нарушающих международное право мероприятиях, просто пушечное мясо.

Армянская сторона проводит бесчестную политику и применяет бесчестные методы, во всех смыслах направленные против своего же собственного будущего.