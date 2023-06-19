ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие

30-летний юбилей ТЮРКСОЙ, первой международной организации тюркского мира, отмечается различными мероприятиями, организуемыми странами-членами организации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, последнее из праздничных мероприятий, которые начались 9 июня в Алматы (Казахстан) и продолжились 13 июня в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялось в столице Узбекистана, Ташкенте.

Согласно информации, в выставке, организованной в Государственном музее прикладного искусства Узбекистана, приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр.

"Это успех тюркского мира. За 30 лет мы показали всему миру, что находимся вместе в трудные времена", - сказал Раев.