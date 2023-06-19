Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Австрию

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Австрии Вену.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе, в состав делегации входят председатели Комитетов Милли Меджлиса Тахир Миркишили (руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией), Сиявуш Новрузов, депутаты Сахиб Алиев, Азер Керимли, Эльнур Аллахвердиев, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Вены делегацию встретили глава Управления протокола австрийского парламента Ева Руссек, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли и другие официальные лица.