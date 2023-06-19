Азербайджан уже очистил десятую часть загрязненных минами территорий

Азербайджан уже очистил от мин и неразорвавшихся боеприпасов одну десятую часть своих территорий, загрязненных минами.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Эльшад Искендеров во время выступления на мероприятии на тему "Свободный от мин Южный Кавказ", прошедшем в Женеве в рамках межсессионного заседания по Конвенции о запрещении противопехотных мин.

В своем выступлении Эльшад Искендеров отметил, что в результате 30-летней армянской оккупации земель Азербайджана около 10% территорий было целенаправленно заминировано Арменией, и установлено более 1,5 млн мин. Подчеркнув, что продолжение целенаправленного минирования территорий является одной из главных угроз достижению прочного мира в регионе, широкомасштабным восстановительно-строительным работам, гражданскому населению в этих районах, а также возвращению вынужденных переселенцев, Искендеров также рассказал о жертвах мин. Он сообщил, что 57 граждан Азербайджана погибли и 247 получили тяжелые ранения в результате 179 минных инцидентов, произошедших на освобожденных от оккупации территориях с ноября 2020 года по настоящее время.

Он также подчеркнул, что Армения, нарушая требования международного гуманитарного права, до сих пор отказывается предоставить Азербайджану точные карты мин. По его словам, несмотря на имеющиеся трудности, одна десятая часть заминированных территорий Азербайджана уже очищена. Посол довел до внимания участников мероприятия важность проявления в связи с этим международной солидарности, а также готовность Азербайджана к сотрудничеству в этом вопросе с международными организациями.