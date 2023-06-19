В эфире CNN Türk показан сюжет о фильме Михаила Гусмана, посвященном Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

В эфире CNN Türk показан сюжет о документальном фильме первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, посвященном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщается, показ фильма состоялся в посольстве Турции в Москве.

В мероприятии также принял участие заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Day.Az представляет вниманию читателей данный сюжет: