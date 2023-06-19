https://news.day.az/politics/1574710.html В эфире CNN Türk показан сюжет о фильме Михаила Гусмана, посвященном Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану - ВИДЕО
В эфире CNN Türk показан сюжет о фильме Михаила Гусмана, посвященном Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану - ВИДЕО
В эфире CNN Türk показан сюжет о документальном фильме первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, посвященном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщается, показ фильма состоялся в посольстве Турции в Москве.
В мероприятии также принял участие заместитель главы МИД России Александр Грушко.
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