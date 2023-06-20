Возвращение домой: о Лачине и не только о нем

Автор: Акпер Гасанов

Есть вещи, о которых никогда не должны забывать мы сами, наши дети и внуки. Одной из таких вещей является цена, которую азербайджанский народ отдал за торжество исторической справедливости и международного права, за реализацию справедливого требования огромного количества людей жить на своей земле, на Родине.

Лачин - город в Азербайджане на юго-западных склонах Карабахского хребта, в 60 км от Ханкенди. Это центр Лачинского района Азербайджана. Более 30 лет назад, 18 мая 1992 года, Лачин был оккупирован армянскими войсками при активной поддержке террористов из разных стран мира, а также при содействии перешедших на армянскую сторону российских военнослужащих. Все эти факты запротоколированы, мы все помним.

Мы помним и то, как армяне вынудило население Лачина бежать из города. Они и бежали- старики, женщины, дети. Бежали, захватив с собой только самое ценное. Бежали от расправы армянских карателей, которые потеряли человеческий облик, которые упивались возможностью осуществлять чудовищные преступления, веря, что наказание за совершенное никогда не последует.

В итоге, иностранные репортёры стали свидетелями грабежей и поджогов в Лачине после его перехода под контроль армянских вооружённых формирований. По их сообщениям, мародёры, устремившиеся в Лачин из Армении, забирали всё ценное, в том числе домашний скот, прежде чем поджечь дома. Грузовики и легковые автомобили, доверху набитые мебелью и домашней утварью, двигались в Армению, и большие колонны образовали заторы на дороге.

Канадский журналист Дэниел Брок, побывавший в городе несколько месяцев спустя, сообщил о его "абсолютном разрушении", отметив, что "не уцелело ни одно здание, дом, школа или автобусная остановка. Все те, кто участвовал в этом грабеже, не чувствовали угрызений совести. У них ее просто не было. У них был инстинкт варваров и мародеров.

Утоляя его, они и иные армяне, десятилетиями жили на чужой земле, грабили ее, при этом вбивая в голову своим детям абсолютно лживую историю, выдавая наш Лачин за какой-то, мерзко звучащий "Бердзор". Огромное количество азербайджанцев, не только лачинцев, видели все это. Сложно найти слово или даже предложение, которое бы точно передавало всю гамму чувств, которую испытывал каждый азербайджанец, проживая очередной день с мыслью о продолжающейся блокаде Лачина.

Нам оставалось только просматривать старые фото и видеокадры, петь песню "Лачин", утирать слезы. Но параллельно азербайджанский народ, наше государство, под руководством, сначала, общенационального лидера Гейдара Алиева, а затем и действующего Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, готовились к возвращению наших земель.

И это произошло! В результате 44-дневной войны враг был повержен. Армянская армия потеряла способность сопротивляться и именно потому, дабы сохранить остатки того, что было надеждой всего армянства на бесконечную оккупацию наших земель, премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года.

Согласно ему, из Кяльбаджарского, Агдамского, Лачинского районов нашей страны должны были выехать все оккупанты. Мы видели, как они это делали. И не только мы, весь мир, в очередной раз увидел армянский вандализм в своем первозданном виде. Ведь они поджигали дома. Не свои, а чужие, которые незаконно присвоили и в которых так долго жили, не чувствуя стыда.

С тех пор прошло менее трех лет. За это время сделано очень многое для восстановления Лачина- это истинного рая на земле. И вот, на исконные земли возвращаются 15 семей из 48 человек. Их проводили из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе. Они будут поселены в домах, где жили до оккупации. В результате проведенных по указанию главы государства ремонтно-восстановительных работ в них созданы все необходимые условия.

Напомним, что ранее в город Лачин переселились 42 семьи (169 человек). В итоге, со временем, в Лачин вернутся все его истинные хозяева. И не только в Лачин. В великую Шушу, в Кяльбаджар, Агдам, Физули- во все освобожденные города, районы, села. Азербайджанцы вернутся и в Ханкенди, в Ходжалы. Это всего лишь вопрос времени. Но, возвращаясь на родную землю, мы всегда должны помнить о шехидах, которые отдали жизнь за победу в 44-дневной войне. Мы, нынешнее поколение жителей республики и наши потомки, обязаны помнить и об исторической роли Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы. А еще, мы обязаны дорожить каждым уголком Родины. Чтобы никто и никогда даже не подумал о ее захвате в будущем.