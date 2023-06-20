Пашинян рассказал, почему ему пришлось подписать капитуляцию

Пашинян отчитывается о 44-дневной войне и о причинах, побудивших его подписать капитуляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время заседания комиссии премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился некоторыми подробностями.

Он объяснил, почему подписал Трехстороннее заявление и почему война остановилась именно 9 ноября.

Премьер отметил, что ключевым моментом было освобождение азербайджанской армией города Шуша. Он добавил, что утратив контроль над Шушой, войска оказались в сложной ситуации.

Пашинян также сказал, что после "падения" города под ударом оказался Ханкенди и должно было увеличиться давление на прочих участках. Таким образом, около 25 тысяч солдат оказались бы под угрозой окружения.

Премьер отметил, что эта была уже пятая попытка остановить войну.