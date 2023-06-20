Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде временно закрывает двери

Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде временно приостановит работу.

Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена в профиле посольства Азербайджана на Facebook.

Отмечается, что консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде с 30 июня временно работать не будет. Все документы будут приниматься и рассматриваться 7 августа, после восстановления деятельности консульского отдела.