https://news.day.az/politics/1574791.html Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде временно закрывает двери
Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде временно закрывает двери
Консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде временно приостановит работу.
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена в профиле посольства Азербайджана на Facebook.
Отмечается, что консульский отдел посольства Азербайджана в Канаде с 30 июня временно работать не будет. Все документы будут приниматься и рассматриваться 7 августа, после восстановления деятельности консульского отдела.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре