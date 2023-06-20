https://news.day.az/politics/1574933.html Минобороны разоблачает армянский фейк
Минобороны разоблачает армянский фейк
Информация о том, что 20 июня в 16:30 подразделения Азербайджанской Армии якобы обстреляли из стрелкового оружия гражданскую инфраструктуру в населенном пункте Араздейен, является очередной ложью Министерства обороны Армении и не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую армянской стороной", - говорится в сообщении.
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