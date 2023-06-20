Минобороны разоблачает армянский фейк

Информация о том, что 20 июня в 16:30 подразделения Азербайджанской Армии якобы обстреляли из стрелкового оружия гражданскую инфраструктуру в населенном пункте Араздейен, является очередной ложью Министерства обороны Армении и не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую армянской стороной", - говорится в сообщении.