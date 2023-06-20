Глава МИД Латвии надеется на достижения мира на Южном Кавказе

Надеемся, что Азербайджан и Армения достигнут мирного соглашения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы очень надеемся, что обе страны, Азербайджан и Армения, несмотря на все трудности, смогут договориться о мирном соглашении. И я приветствую также активизацию диалога, политического процесса. Надеюсь, что это приведет к конкретному и положительному результату. Я думаю, что Совет Европы должен сыграть свою роль в этом процессе, создав необходимые условия", - сказал он.

Глава МИД Латвии отметил, что необходимо больше сконцентрироваться на политическом процессе для будущего, а не пытаться заглянуть в проблемы прошлого.

"Вот как мы намерены решить эту очень сложную, очень трудную ситуацию", - добавил он.