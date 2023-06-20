Азербайджан и Турция вместе закроют небо

Турция и Азербайджан реализуют совместный проект системы управления воздушным командованием "HAKİM".

Как передает Day.Az, начальник Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн раскрыл детали проекта.

Он отметил, что проект системы управления воздушным командованием "HAKİM" является одним из наиболее важных проектов, осуществляемых совместно Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции: "Этим проектом военно-воздушные силы обеих стран получают возможность осуществлять совместные операции, а также контролировать воздушное пространство Азербайджана".

Он также подчеркнул, что когда этот проект будет полностью реализован, совместная зона контроля воздушного пространства охватит территорию от Эгейского моря до Каспийского бассейна.