МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления 20 июня в парламенте страны содержания ряда переговоров с Азербайджаном в период войны и в целом за период оккупации в очередной раз указало на отказ Армении, несмотря на призывы, прекратить оккупацию азербайджанских территорий.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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