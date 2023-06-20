https://news.day.az/politics/1574952.html МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления 20 июня в парламенте страны содержания ряда переговоров с Азербайджаном в период войны и в целом за период оккупации в очередной раз указало на отказ Армении, несмотря на призывы, прекратить оккупацию азербайджанских территорий.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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