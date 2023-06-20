https://news.day.az/politics/1574960.html Азербайджан готов обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в их дома - МИД
Азербайджан готов обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в их дома - МИД
Азербайджан полон решимости обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в их дома.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на странице в Twitter в связи со Всемирным днем беженцев.
"Сегодня Всемирный день беженцев. В результате почти 30-летней армянской агрессии Азербайджан занимает первое место в мире по числу вынужденных переселенцев и беженцев на душу населения. Начав восстановительные работы на своих освобожденных от оккупации территориях, Азербайджан полон решимости обеспечить достойное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в публикации.
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